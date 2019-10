Rollstuhlsport ins Visier genommen

Coesfeld. Im Rollstuhl zu sitzen und sportlich aktiv zu sein – das schließt sich nicht gegenseitig aus, wie der Aktionstag für Rollstuhlfahrer, veranstaltet von der DJK Eintracht Coesfeld VBRS, deutlich machte. Zehn Rollifahrer waren der Einladung in die DJK-Sporthalle an der Dieselstraße gefolgt, teilweise in Begleitung von Familienmitgliedern, um Sport in der Gemeinschaft zu erleben. Ein Erlebnis, das nicht auf eine einmalige Veranstaltung beschränkt bleiben soll. Die DJK-VBRS möchte ein spezielles Kursangebot für Rollstuhlfahrer in ihr Programm aufnehmen, sofern sich genug Interessierte finden.

Von Elvira Meisel-Kemper