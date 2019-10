Der Kreis-Caritasverband hatte das 1976 von der Deutschen Bahn erworbene und 1985 um einen Anbau erweiterte Haus, in dem vor dem Umzug in die erweiterte „Zigarrenkiste“ an der Osterwicker Straße seine Geschäftsführung und verschiedene Fach- und Beratungsstellen untergebracht waren, schon auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle an die Stadt vermietet. Nachdem die Migranten-Zahlen zurückgingen, steht das Gebäude wieder leer. Schon fast ein Jahr.

Die Caritas hatte ursprünglich Pläne, es abzureißen und an der Stelle betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen zu realisieren. Die Pläne waren schon fertig. Sogar mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt war der Entwurf abgestimmt. Doch dann machten die Verantwortlichen eine Kehrtwende. Warum? „Es war eine strategische Entscheidung“, berichtete Vorstand Christian Germing auf AZ-Anfrage. „Wir haben uns entschieden, das Thema im Südkreis voranzutreiben.“ Dort würden in Nordkirchen, Ascheberg, Olfen und Lüdinghausen insgesamt fünf Bauprojekte durchgeführt. Hintergrund sei, dass die Caritas dort auch die meisten eigenen Werkstätten mit einer entsprechend hohen Anzahl an Beschäftigten habe, die für solche Wohnangebote in Frage kommen. Daneben auch noch ein Projekt in Coesfeld zu entwickeln, das, so Germing, hätte die Kapazitäten gesprengt, wenngleich er einräumte, dass es auch in der Kreisstadt weiteren Bedarf für solchen Wohnraum gebe.

„Uns war wichtig, dass das Gebäude auf jeden Fall für soziale Zwecke weiter genutzt wird“, freut er sich, nun mit der Stadt Coesfeld handelseinig geworden zu sein. Die Stadt, so Beigeordneter Dr. Thomas Robers, will das Gebäude nun noch renovieren und etwas umbauen, so dass es dann im nächsten Jahr wieder für die Flüchtlings-Unterbringung zur Verfügung stehen kann. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Erwerb des Gebäudes, dem der Rat in der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung zustimmte, erfolgte nach seinen Angaben vor dem Hintergrund, dass die Flüchtlingszahlen wieder etwas anziehen und demnächst andere Unterkünfte (zum Beispiel die Blockhäuser an der Bruchstraße in Lette und die Wohnungen im Obergeschoss des Evangelischen Gemeindehauses an der Rosenstraße) wegfallen werden. In diesem Jahr seien der Stadt schon 86 Flüchtlinge neu zugewiesen worden, im Vorjahreszeitraum seien es nur 34 gewesen, erläuterte Theo Witte, Fachbereichsleiter für Ordnung und Soziales bei der Stadt. Eigentlich, so Robers, habe man „mit einer entspannteren Situation gerechnet“. In dem ehemaligen Caritas-Haus sollen bis zu 40 Wohnplätze entstehen. Mit dieser Immobilie, so Witte, gehe man nun – wie immer auch die Entwicklung weitergeht – kein Risiko ein.