Coesfeld. Am kommenden Samstag (12. Oktober) findet ab 19.30 Uhr im Keller der Fabrik am Dreischkamp die zehnte Ausgabe des Musikfestivals „Basement Brawl“ statt. Von Rock bis Heavy Metal wird dabei alles geboten. Sechs Bands sind mit von der Partie. In der Montagsausgabe unserer Zeitung gibt es dazu ein Interview mit den Organisatoren Jan Stauvermann und Philipp Mussinghoff.

Von Allgemeine Zeitung