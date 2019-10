Coesfeld. Unbekannte Täter haben sich am Montag im Zeitraum zwischen 9.50 und 19.15 Uhr vom Verkaufsraum eines Reitsportgeschäfts an der Hansestraße in den Angestelltenbereich begeben. Dort stahlen sie einen kleinen Geldtresor, wie die Polizei mitteilt. Die Täter entkamen durch eine Tür im hinteren Bereich des Gebäudes. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 02541/140

Von Allgemeine Zeitung