Ende des ersten Bauabschnitts naht

Sobald dieser Teil des Kreisverkehrs fertig ist, folgt der zweite Bauabschnitt, wie Bauleiter Alfred Richters ergänzt: „Dann wird die Zufahrt wieder über die Kleine Viehstraße möglich sein und wir müssen den südlichen Teil der Münsterstraße absperren. Im Zuge dessen nehmen wir die Baustraße, über die jetzt noch die Zufahrt aus Richtung Krankenhaus hin zur Marktgarage möglich ist, wieder auf, bauen sie zurück und schaffen neue Gehweg- und Fahrbahnflächen.“ Die Umleitungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

An fünf Stellen rund um den Kreisverkehr befinden sich bereits rund zwei mal zwei Meter große, metallene Einlassungen im Boden. Darüber eine schmale, rechteckige Kiste. „Dort kommen später die Bäume hinein“, so Richters. „Die Einlassungen sind rund 1,50 Meter tief, so haben die fünf Bäume genug Raum für ihre Wurzeln.“ Nach Ende der Bauarbeiten ist nur noch die kleine rechteckige Kiste zu sehen, der Rest liegt unter der Oberfläche. Sowohl die Bäume als auch das Pflaster für Gehweg und Fahrbahn sind identisch mit den Materialien, die bereits für die Bernhard-von-Galen-Straße verwendet wurden.

Es folgen noch eine komplette neue Beleuchtung für die Kreuzung und drei Zebrastreifen. „Eine Ampelanlage wird es nicht mehr geben“, ergänzt der Bauleiter. „Damit später auch Menschen mit einer Sehbehinderung sicher über die Straße kommen, haben wir schon die ersten Rillenplatten verlegt. Die Doppelreihen markieren jeweils die Übergänge.“

Wann genau der zweite Bauabschnitt beginnt, gibt die Stadt jetzt in absehbarerer Zeit bekannt.