„Das Team in der Geschäftsstelle hat auch in der Vergangenheit erfolgreiche Arbeit geleistet. So wurden neben zahlreichen Aufgaben im touristischen und kulturellen Bereich eine Vielzahl von Großveranstaltungen sehr erfolgreich organisiert und durchgeführt, vom Frühlingsfest bis zum Lichtersamstag“, betonte Bürgermeister Heinz Öhmann laut Pressebericht. „Jetzt geht es darum, diese Arbeit positiv weiterzuentwickeln. Denn Stadtmarketing ist eine wichtige Aufgabe. Die Stadt trägt dazu bei, indem sie das Vereinsbudget, das sich aus Mitgliedsbeiträgen und Umsätzen zusammensetzt, um einen jährlichen Zuschuss von 330 000 Euro aus ihrem Haushalt verstärkt.“

Das Team des Stadtmarketing Vereins erarbeitet im ständigen Austausch mit den Unternehmern, Händlern und Vereinen die Schwerpunktthemen Handel & Gastronomie, Wirtschaft sowie Kultur & Freizeit weiter. Ziel ist dabei nicht nur, das Image von Coesfeld stetig weiterzuentwickeln, sondern auch die Standort- und Lebensqualität zu erhöhen, Coesfeld als touristischen Anziehungspunkt zu gestalten und auch die gewerbliche Wirtschaft zu fördern.

Der Stadtmarketing Verein versteht sich als Bindeglied zwischen Unternehmern und Coesfeldern und ist zentraler Ansprechpartner für Feedback (positiv wie negativ) und neue Ideen. 7 Kontakt: per Mail an stadtmarketing@coesfeld. de