Coesfeld. Schwer verletzt worden ist am Freitag eine 87-jährige Autofahrerin aus Coesfeld bei einem Unfall an der Holtwicker Straße. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum, wie die Polizei mitteilt. Die Coesfelderin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Allgemeine Zeitung