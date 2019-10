Gemeinsam Stein für Stein zur Legostadt

50 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren sind das ganze Wochenende über damit beschäftigt eine bunte Legostadt zu errichten: Feuerwehr- und Polizeistationen, ein Containerhafen, Raketen, Baustellen, ein Fußballstadion und noch vieles mehr gibt es zu entdecken.

350 000 Legosteine hat Julia Drusche vom Verein „Das Kunterbunte Kinderzelt“ dafür mitgebracht. Alles sortiert nach einzelnen Bausätzen, die die teilnehmenden Kinder nun nach und nach in kleinen Teams zusammenbauen. Dafür sind in mehreren Räumen viele Tische und Stühle verteilt.

Hennes und Matteo bauen gerade gemeinsam zwei Fahrzeuge zusammen. „Eigentlich sollen wir zuerst nach Farben sortieren, aber bei so kleinen Bausätzen geht es auch so ganz gut“, erzählt Matteo Roters, der zu Hause fünf große Kartons Lego hat. Sein Freund Hennes Ruhoff baut daheim nicht so viel, aber es klappt trotzdem alles richtig gut: „Wir finden es hier total cool. Besonders freuen wir uns darauf, dass wir am Ende noch frei bauen dürfen ohne Anleitung.“ Denn wenn die Legostadt errichtet ist, dürfen die Kinder kreativ werden und selbst ohne Vorgabe weiterbauen. Das gefällt auch dem zwölfjährigen Lukas Gerling richtig gut: „Am meisten macht Legobauen Spaß, wenn man es mit anderen zusammen macht.“

Rabea Weiling und ein ehrenamtliches Helfer-Team kümmern sich um die ganze Organisation vor Ort: „Die Familienbildungsstätte hat dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum und das ist unser Highlight für die Kinder. Es ist richtig schön zu sehen, wie hoch konzentriert die Kinder die Legosachen bauen. Pausen wollen sie gar nicht erst einlegen. Aber zwischenzeitig haben wir sie dann doch mal zum Toben in die Sporthalle oder auf den Spielplatz bewegt.“ Sie freut sich, dass sie das Projekt in Coesfeld zum ersten Mal durchführen können. Unterstützung gab es dafür von der Sparkasse Westmünsterland.

Einen schönen Abschluss fand das Projekt mit einem Wortgottesdienst unter dem Motto „Gott schafft eine bunte Welt und wir bauen mit“ mit anschließendem bunten Buffet.