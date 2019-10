Auch Politiker fordert Bense-Baustopp

Coesfeld. Nach den 41 Bürgern, die einen entsprechenden Antrag an den Rat der Stadt gestellt haben (wir berichteten), fordert nun der erste Lokalpolitiker einen Baustopp für die Wohnbaumaßnahme auf dem ehemaligen Bense-Areal an der Borkener Straße. „Das ist unglaublich, was dort passiert“, äußert sich Robert Böyer (Pro Coesfeld) gegenüber unserer Zeitung. Es könne doch nicht sein, dass die Stadt nur die Interessen des Bauherren in den Blick nehme – und nicht auch die der anderen Anlieger drum herum, empört sich das Ratsmitglied. Böyer hat Bürgermeister Heinz Öhmann einen Brief per E-Mail geschrieben, in dem er ihn auffordert, „einen Baustopp auf dem Bense-Gelände durchzusetzen, um Schaden zu Lasten der Stadt zu minimieren“. Der Verwaltung wird die Sache mittlerweile wohl auch zu heikel. Sie will einen Fachanwalt für Baurecht einschalten.

Von Detlef Scherle