Die neue Tauschkiste ist da

„Die Tauschkiste war von Anfang an ein sehr erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt, das unbedingt fortgesetzt werden musste. Ab sofort ist die Tür wieder für den Tauschhandel geöffnet“, sagt André Bußkamp, Ressortleiter Beratung & Wohnen. Die Bestürzung war groß, als am 7. August Mitarbeiter und Besucher der Caritas-Geschäftsstelle statt der Tauschkiste nur noch einen Haufen verbranntes Holz vorfanden. Unbekannte hatten das Holzhäuschen, das von Bürgern zum Tauschen von Kleidung, Büchern, Haushaltsgeräten, Deko-Artikeln und Spielsachen rege genutzt wurde, in Brand gesetzt. Wie groß das Interesse an dem Projekt ist, aber auch die Empörung über den mutwilligen Vandalismus, zeigten die vielen Reaktionen in den sozialen Medien und Anrufe aus der Bevölkerung, teilt der Caritasverband im Pressebericht mit. Die Entscheidung, die Tauschkiste zu neuem Leben zu erwecken, wurde daher schnell gefällt.

Durch Spenden und aus Eigenmitteln des Verbandes wurde das nun möglich: „Wir möchten uns bei den vielen Unterstützern bedanken, die dazu beigetragen haben, dass die Tauschkiste nun wieder eröffnen kann“, so Bußkamp.

„Wir wollen mit der Tauschkiste den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen fördern und einer Wegwerfmentalität entgegenwirken. Außerdem möchten wir einen Beitrag für den Sozialraum Coesfeld leisten, dazu tragen auch die Besucher unserer Tagesstätte bei, die die Tauschkiste betreuen“, erklärt Hagen Freund, Fachbereichsleiter Sucht & Psychiatrie.