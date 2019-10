„Ein schöner Ort, um sich wohlzufühlen“

Coesfeld. Eine Statistik über die genauen Besucherzahlen hat die Stadt nicht geführt, aber der Feierabendmarkt ist insgesamt sehr gut angenommen worden. So lautet das Fazit von Jürgen Höning seitens der Stadt. „Der Markt bietet die Gelegenheit zum Austausch ohne Handy, die Menschen können sich in einem lockeren Rahmen treffen und klönen.“ Von April bis Oktober fand die Veranstaltung an jedem ersten und dritten Donnerstag statt, gestern zum letzten Mal in 2019. Ein Konzept, das fortgesetzt wird. „Den Feierabendmarkt gibt es auch 2020 wieder“, stellt Jürgen Höning in Aussicht und erinnert sich an eine besondere Begebenheit: „Das Duo ,Männerwirtschaft’ wollte eigentlich generell nicht mehr auf solchen Märkten auftreten. Aber Friedhelm Becker, der auch mit seiner eigenen Band auf unserem Feierabendmarkt spielt und Bands vermittelt, konnte sie überzeugen. Sie waren anschließend richtig begeistert und sagten, dass es so gut sonst nicht auf anderen Märkten gewesen sei.“ Über dieses Feedback hatten sich die Veranstalter sehr gefreut.

Von Jessica Demmer