Selbst die Veränderung sein

Ein Einstieg war für sie die Ernährung: „Ich bin Veganerin geworden, obwohl ich sehr gern Fleisch esse“, berichtet die zweifache Mutter. Neben Katharina ist da noch der anderthalbjährige Antonino. Schritt für Schritt vollzieht sie zu Hause, unterstützt von Mann und Kindern, Veränderungen: Der Temperaturregler der Heizung steht nun auf 19 statt 21 Grad. Die kurzen Fahrten zum Edeka mit dem Auto gewöhnt sie sich ab, ein Lastenfahrrad soll bald angeschafft werden. Und wie ist es mit dem Fliegen? „Das haben wir ganz gestrichen. Unser Urlaub im November geht an die Ostsee.“

Schnell hat Eliza Diekmann, die in der PR-Abteilung eines Coesfelder Unternehmens arbeitet, aber auch erkannt, dass privates Umsteuern wichtig ist, es aber zudem dringend Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen bedarf. In Coesfeld. In Deutschland. Und in aller Welt. Und darum hat sie sich bei „Parents4Future“ engagiert, der Bewegung von Eltern, die die freitags schulstreikenden Kinder und Jugendlichen unterstützen. „Uns geht es darum, dass die Regierungen ihr in Paris gegebenes Versprechen einhalten“, sagt sie. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Dafür geht sie auf die Straße. Zuletzt beim globalen Aktionstag in Dülmen.

Und um diesen Protest zu verstärken, hat sie nun auch eine Ortsgruppe Coesfeld der „Parents 4Future“ gegründet. Vor Kurzem gestartet als Whats-App-Gruppe sind schon über 30 Interessierte dabei. Sie hofft, dass es noch mehr werden. Beim nächsten globalen Aktionstag am 29. November ist die kreisweite Demonstration in Coesfeld geplant. Dazu erwartet sie auch Bewegung in den hiesigen Schulen – bisher hat es in Coesfeld ja noch keine Streiks gegeben. Eliza Diekmann findet, dass solche „lauten Aktionen“ neben vielen stillen notwendig sind, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen: „Sonst findet man kein Gehör.“ Mit dem erhobenen Zeigefinger will sie aber nicht agieren, sondern lieber versuchen, selbst die Veränderung zu sein, die sie sich auch von anderen wünscht. „Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, sondern dass wir etwas tun.“

Sauer ist sie darüber, dass der Rat der Stadt sich geweigert hat, in Coesfeld den „Klimanotstand“ auszurufen. Das hätte „ein starkes Zeichen“ sein können. Auch in Coesfeld sieht sie nämlich noch viel Handlungsbedarf – ein Tempolimit in der Stadt, ein halbstündiger Bahn-Takt, städtische Zuschüsse für private Lastenfahrräder und eine stadtweit einheitliche wiederverwertbare Dose für Lebensmittel statt Tüten wären wünschenswert.

7 Die Ortsgruppe Coesfeld der „Parents4Future“ trifft sich am kommenden Mittwoch (23. 10.) um 20 Uhr bei Keull. Alle Interessierten sind eingeladen. | https://parentsforfuture.de/de/coesfeld