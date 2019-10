Das kriminalistische Quartett, bestehend aus Pastor Johannes Hammans, Buchhändlerin Barbara Heuermann, Krimileser Steffen Voßeberg und Büchereimitarbeiterin Ursula Hoffmann, ist seit Monaten abgetaucht in das Meer der Neuerscheinungen, um persönliche Perlen herauszufischen. Die Krimifans haben in diesem Jahr ein interessantes Paket geschnürt mit sehr unterschiedlichen Titeln, die vom reißerischen Dreiteiler über Krimis mit historischem Hintergrund bis zum Nachspüren persönlicher Schuld reichen.

Vor zwei Jahren schlüpfte das Autorenduo Maria Rhein und Dieter Beckmann in zwei Nebenrollen ihres historischen Krimis, der in Münster spielt. Dass sie den ganzen Saal auch noch zum Mitsingen brachten, machte ihre ungewöhnliche Lesung perfekt. Außerdem traten Ursula Hoffmann, Barbara Heuermann, Steffen Voßeberg und Johannes Hammans als fachkundiges kriminalistisches Quartett auf.

Man darf also gespannt sein, wer mit seinem Spannungs-Favoriten bei Mitstreitern und Publikum diesmal am meisten punkten kann. Natürlich haben sie auch wieder Verstärkung an Bord. Die Billerbecker Journalistin, freie Autorin und Weltenbummlerin Evelyn Barenbrügge liest aus ihrem Roman „Schwesternkind“, ein Romantik-Thriller, der in ihrer zweiten Heimat Südafrika spielt.

Passend dazu umrundet „Pommes Connection“, die Lehrerband der Förderschule Haus Hall, die Lesung mit betörender Weltmusik, teilt die Pfarrgemeinde in ihrer Ankündigung mit. Los geht es um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Anna Katharina, Am Tüskenbach. Der Eintritt beträgt drei Euro.