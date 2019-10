Sakrales Werk vom Schöpfer der Operette zu Gehör bringen

Franz von Suppé wurde 1819 in Spalato (Split, damals Dalmatien und unter österreichischer Verwaltung, heute Kroatien) unter dem Namen Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavagliere Suppé-Demelli geboren. Er sang schon als Kind im Domchor von Zadar und erhielt dort eine umfassende musikalische Ausbildung.

Suppé schrieb später das „Requiem in d-Moll“ für Verstorbene als bewusst christlich-katholisches Bekenntniswerk. Ihm gelang damit ein Requiem, das den theologisch-liturgischen Rahmen einhält, jedoch nicht auf den künstlerischen Anspruch verzichtete, heißt es in der Ankündigung. Er verstand es, sakrale Musik zu komponieren: Großartig seine Chorfugen, wirkungsvoll seine Chorblöcke und farbenreich seine melodische Erfindung. Matthias Hellmons, der musikalische Leiter, brachte alle Künstler für dieses Requiem zusammen. 7 Karten für das Konzert gibt es zu den Preisen 21, 24, und 27 Euro im Ticketservice der AZ, an der Kasse des Theaters, unter der kostenfreien Hotline (Tel. 0800/5396000), an der Theaterkasse im WBK (Osterwicker Str. 29) und im Internet unter www.konzerttheatercoesfeld.de.