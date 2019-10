Mit abendlicher Shoppingtour den Kindergarten unterstützen

Midnightshopping beim Secondhandmarkt für Frauen – das ist am Freitag (15. 11.) von 19 bis 22 Uhr in der Tageseinrichtung für Kinder St. Johannes in Lette möglich. Alles rund um die Frau wird angeboten: Kleidung, Schwangerschaftsmode, Taschen, Modeschmuck, Accessoires, Schuhe und Bücher – manch eine Frau kann sicherlich hier ihr Schnäppchen machen, heißt es in der Ankündigung. Außerdem laden auch Kosmetik, Wellness, eine Sektbar, Bier, alkoholfreie Getränke und ein leckeres Fingerfood-Buffet zum Verweilen ein. Wie jedes Jahr gehen 20 Prozent des Erlöses als Spende an den Förderverein. Das kommt dann den Kindern zugute. Ausflüge und auch die Waldwoche werden hiervon finanziert. Die Waren müssen am Donnerstag (14. 11.) zwischen 18 und 19.30 Uhr im Kindergarten abgegeben werden. Sie können dann am Samstag (16. 11.) von 10 bis 11 Uhr wieder abgeholt werden. Der Verkauf erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung: Julia Hirte, Tel. 02546/9387722 (gelb und grün) oder Dana Hebben, Tel. 02546/ 9399246 (rot und weiß). Die Nummernvergabe gilt ab Montag (21. 10.). Die Teilnehmerinnen dürfen sich auf einen netten Abend in geselliger Runde freuen und in aller Ruhe stöbern. Auch die Schwangeren sind willkommen, es gibt ein tolles Angebot an gut erhaltener Schwangerschaftsmode.

