Märchenhafter Ferien-Aktionstag im Jugendhaus Stellwerk

Hier: Kinder am Kicker, dort: eine lange Schlange am Schmink-Stand und um einen Tisch herum blitzende Augen, die beim „Sterntaler-Memory“ (Bild) kein Pärchen verpassen wollen: „Heute bin ich König!“ hieß es jetzt beim großen Ferien-Aktionstag im Jugendhaus „Stellwerk“. Die Mitarbeiter hatten ein buntes „Märchen-Mitmach-Programm“ für die Teilnehmer von 6 bis 12 Jahren vorbereitet, das sehr gut angenommen wurde. So konnten sie beim Memory mit in Staniolpapier eingepackten Dosen Süßigkeiten und andere kleine Preise gewinnen, bevor professionelle Märchen-Erzählerinnen die Jungen und Mädchen als Höhepunkt des Nachmittags in die Welt der Feen und Elfen entführten. Alle konnten sich passend zum Motto auch noch selbst die zuvor gebastelten Kronen aufsetzen. Verwöhnt wurden die Majestäten zwischendurch mit leckeren „Zauberstäben“ aus Käse und Früchten. Foto: ds

Von Allgemeine Zeitung