Senioren, auf zum Fitness-Test!

Von 11.30 bis 17 Uhr stehen die Türen im „mobile“ offen für alle ab 60 Jahren, die daran interessiert sind, wieder fitter zu werden oder bis ins hohe Alter fit zu bleiben. Wo stehe ich eigentlich? Um diese Frage zu beantworten bietet Astrid Markmann vom DJK-Landesverband an diesem Tag Alltags-Fitness-Tests an. An einem sechsteiligen Parcours können Interessierte Punkte sammeln, um zu erfahren, ob und wo sie sportlich noch Luft nach oben haben. Parallel dazu bietet die Laurentius-Apotheke Blutzucker- und Blutdruckmessungen an, so dass ein gesundheitlicher Grundcheck gleich mit erfolgt. Viele gingen ja nicht so gerne zum Arzt, so dass über die entsprechenden Werte häufig kaum aktuelle Erkenntnisse vorlägen, so Peters-Stahl. „Darauf aufbauend geben wir dann Tipps, was man tun kann, um möglichst lange selbstständig leben zu können“, berichtet sie. Zum Beispiel durch Sport in einer Gruppe: „Da macht es auch mehr Spaß als alleine zu Hause“, weiß sie. Man sei im Studio auch in guter Gesellschaft Gleichgesinnter: „Der Älteste, der bei uns im „mobile“ trainiert, ist über 90 Jahre alt.“

Ein ganz besonderes Angebot macht der Theaterpädagoge Erpho Bell den Besuchern im Rahmen des Aktionstages: Ältere – und das schließt auch Menschen mit Demenz ein – können an einer „Reise durch den Körper“ teilnehmen. „Die Fantasie“, erzählt Alexander Bergenthal vom Kreissportbund, „wird dabei angeregt“. Es gehe um inneres Erleben. Wie man Stürzen vorbeugt, ist ein weiterer Programmpunkt. Und es wird auch nicht nur gesportelt. Zwischendurch gibt’s Kaffee und Kuchen – serviert vom Seniorennetzwerk.