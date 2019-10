Ab Dienstag geht’s rund auf der Münsterstraße

COESFELD. Die Umgestaltung an der Münsterstraße ist jetzt soweit abgeschlossen, dass der neue Minikreisel am Dienstag im Laufe des Vormittags in Betrieb gehen kann. Der Verkehr in Richtung Marktgarage und Innenstadt wird dann aus Richtung Lambertikirche durch den neu gestalteten Abzweig geführt, teilte die Stadtverwaltung mit. Wer den Bereich Kuchenstraße/Bernhard-von-Galen-Straße verlässt, wird über die Münsterstraße entlang der Lambertikirche und die Große Viehstraße aus der Innenstadt herausgeführt.

Von Allgemeine Zeitung