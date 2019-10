Neben frischen Lebensmitteln und Blumen gibt es beim Ursulamarkt eine große Auswahl an Textilien, Haushaltsgeräten, Dekorationen, Taschen und Musik-CDs. Auch „echte Wundermittel“ werden zu bestaunen sein, etwa ein kontaktloses Dampfbügelgerät, Teppichreiniger oder Putz-Utensilien, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Coesfeld.

Ab 10 Uhr mischen sich Mitglieder des Heimatvereins unters Marktvolk. In traditionellen Münsterländer Trachten verschenken sie frische Äpfel an die Marktbesucher, gespendet von Bloemen Mecking. Begleitet werden die Damen und Herren vom Heimatverein von zwei Herrschaften der Kolpingspielschar und mehreren Kiepenkerlen. Auch die Kiepenkerle haben Tradition beim Coesfelder Ursulamarkt: Sie verteilen Münsterländer Korn an die Passanten.

Der Ursulamarkt beginnt um 8 Uhr auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone. Er ist der einzige Krammarkt im Jahr, der den Besuchern bis 17 Uhr Gelegenheit gibt, einzukaufen, zu stöbern und die traditionelle Markt-Atmosphäre zu genießen. Die Küche daheim kann an diesem Tag kalt bleiben, denn auf dem Krammarkt und in den umliegenden Gaststätten ist reichlich Gelegenheit sich zu verpflegen. Der Ursulamarkt-Freitag ist Auftakt zum großen Ursulamarkt-Wochenende: Samstag (26. 10.) geht es weiter mit dem Kinderflohmarkt rund um die VR-Bank an der Kupferstraße; am Sonntag (27. 10.) ist verkaufsoffener Sonntag. Die Innenstadt lädt zum Bummel ein mit vielen Informationsständen und einem bunten Unterhaltungsprogramm.