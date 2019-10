„Kleine“ für Baustopp – „Große“ zurückhaltend

Verärgert sind auch alle über das Vorgehen der Verwaltung, den Bau nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches zu genehmigen, ohne die Nachbarschaft einbezogen zu haben. Ein Baustopp sei aber „nicht das Mittel der Wahl in dieser Situation“, hob SPD-Fraktionschef Ralf Nielsen hervor. Zunächst müsse die Rechtslage geklärt werden, meinte auch sein Stellvertreter Thomas Stallmeyer – schließlich drohten hohe Regressforderungen.

Das sieht auch stellvertretender Bürgermeister Gerrit Tranel (CDU) so: „Bevor ich mich mit so einer Parole aus dem Fenster lehne, müssen wir alle Fakten auf dem Tisch liegen haben“. Die CDU strebt nach seinen Worten „eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten an“. Als Partei, die sich immer stark gemacht habe für Bebauungspläne anstelle von Entscheidungen nach Paragraf 34 ärgere sie die nun entstandene Situation. Sein Fraktionschef Richard Bolwerk sieht nach wir vor zunächst die Verwaltung am Zuge: „Das ist Geschäft der laufenden Verwaltung, nicht der Politik.“ Schnellschüsse, meinte er, gemünzt auf die kleinen Fraktionen, seien dann doch eher was für diejenigen, die sich nicht in der Verantwortung sähen für „das große Ganze“.

Trotz des Vorpreschens seines Fraktionskollegen Robert Böyer (wir berichteten) sieht Günter Hallay, Fraktionschef von Pro Coesfeld, einen Baustopp auch skeptisch. Da müsse dann doch vorher die Verhältnismäßigkeit geprüft werden. „Ein Bauherr muss sich auf die Genehmigung der Stadt verlassen können“, sagte er. Er sieht die Stellschraube eher bei dem Bebauungsplan, dem seine Fraktion wohl nicht zustimmen werde – diskutiert werde das alles aber erst am Montag.

„Wir werden den Baustopp fordern, auch wenn das einen Schaden bedeuten würde“, zog Grünen-Fraktionschef Erich Prinz andere Schlüsse aus den Vorgängen und schloss sich FDP-Fraktionschef Wolfgang Kraska an. „Nach unserer Überzeugung hätte keine Baugenehmigung erteilt werden dürfen“, unterstrich er – die Neubauten fügten sich in keinster Weise in das Gebiet ein. Das habe er bei einem Ortstermin selbst in Augenschein genommen. Und zum Bebauungsplan wollen die Grünen auch „Nein“ sagen: „Wir sind ja nicht dazu da, die Fehler der Verwaltung auszubügeln.“

„Da muss ein Baustopp her“, stieß Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld/Familienpartei) ins selbe Horn. Die geplanten dreigeschossigen Bauten hätten für die Nachbarn „eine erdrückende Wirkung“: „Da ist es kein Wunder, wenn die Leute auf die Barrikaden gehen.“ Auch dem nun beabsichtigten Bebauungsplan wolle er so nicht zustimmen – seine Fraktion verlange eine umfassende Bürgerbeteiligung.