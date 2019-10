Bürgermeister-Suche mit Hindernissen

Coesfeld. Der erklärte Wille ist da. SPD, Pro Coesfeld, Grüne und Aktiv für Coesfeld wollen einen gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen, der dann am 13. September 2020 voraussichtlich gegen Gerrit Tranel von der CDU (derzeit stellvertretender Bürgermeister, der noch offiziell aufs Schild gehoben werden muss) antritt. Ob es allerdings am Ende tatsächlich klappen wird, sich auf ein gemeinsames „Zugpferd“ zu verständigen, ist nach einem ersten Treffen der Parteien- und Wählervereinigungs-Vertreter noch völlig offen. Konkrete Vorschläge kamen noch gar nicht auf den Tisch. Aber erste Unstimmigkeiten, so war zu hören, sind bereits darüber, welche Kriterien an potenzielle Bewerber angelegt werden sollten, zu Tage getreten.

Von Detlef Scherle