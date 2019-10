Abrocken statt gruseln an Halloween

Coesfeld. Immer wieder im Herbst rockt es in der Musikschule heftig – bei der Halloween-Bandclinic am 31. Oktober tobt der Bär unterm Dach im Orchestersaal an der Osterwicker Straße 29. Das Publikum kann auf einen superabwechslungsreichen Halloween-Rock-Abend mit Intenso, Pink Madder Lane, WhyTry!, FJaler, Sabrina und Laureline Sarrazin und noch vielen anderen gespannt sein. Die E-Gitarristinnen und -Gitarristen aller Altersstufen und Musikgeschmacksrichtungen haben dort die Gelegenheit, ihre Lieblingsmusik einem Fanpublikum zu präsentieren. So kann jede und jeder sich „on stage“ ausprobieren – was ja durchaus etwas anderes ist als im heimischen Keller vor sich hin zu klimpern.

Von Allgemeine Zeitung