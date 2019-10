Marktbesucher genießen fröhliches Stelldichein in Ursula-Tradition

Zu einem fröhlichen Stelldichein ist der Ursula-Krammarkt am Freitag geworden. Gut gelaunte Händler und Besucher zeigten sich sehr zufrieden über das wundervolle Wetter und die schöne Atmosphäre mitten in der City. Mitglieder des Heimatvereins und der Kolpingspielschar– auf dem Foto Edith Eckert-Richen und Dieter Koch – schenkten in historischer Tracht Münsterländer Korn aus, verteilten leckere Äpfel an die Kinder und klönten mit großen und kleinen Bewunderern. Nicht nur die Coesfelder, sondern auch Gäste von auswärts waren zur traditionsreichen Veranstaltung in die Kreisstadt gekommen, um den Bummel über den Markt zu genießen, Lieblingssachen oder nützliche Utensilien einzukaufen und unter freiem Himmel zu schlemmen. | Fotostrecke unter www.azonline.de

Von Allgemeine Zeitung