Konzentration auf Bildung und Arbeit

Eingezogen ist die Zweigwerkstatt, die bislang an der Borkener Straße im ehemaligen Aldi ansässig war und in der vorwiegend Menschen mit psychischer Behinderung beschäftigt sind. Arbeitsschwerpunkte sind (Elektro-)Montage und Verpackung. Gestern Vormittag sind die Mitarbeiter beispielsweise damit beschäftigt, Schaltkästen für Torantriebe zusammenzubauen, Schutzkappen für Möbel zu verpacken, Kleidungsstücke neu zu etikettieren und Technikblenden zu montieren. Die Aufträge der zum Teil namhaften Kunden werden in mehrere kleine Arbeitsschritte zerlegt, die den Mitarbeitern je nach ihren Fähigkeiten zugeordnet werden. 60 Menschen mit Behinderung arbeiten unter Anleitung in der Zweigwerkstatt.

Deren Nähe zum Integrationsbetrieb eröffne den Mitarbeitern Entwicklungspotenziale, so Dreyer. „Die Möglichkeiten nach oben sind vielfältiger und flexibler geworden“, sagt der Leiter der Werkstätten. Soll heißen: Mitarbeiter der Werkstatt können ganz nach ihren Kapazitäten schrittweise die Arbeit bei unicoe kennenlernen, vielleicht sogar dort Fuß fassen. Bei unicoe sind derzeit 23 Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigt, Schwerpunkte sind die Baugruppenmontage für verschiedene Branchen und, da unicoe zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb ist, die Demontage von Elektromüll sowie die Sortierung einzelner Komponenten wie Gehäuse, Platinen und Batterien.

Ebenfalls am Wasserturm beheimatet sind eine spezielle Gruppe im Bereich Berufsbildung sowie das Netzwerk Bildung – Inklusion – Arbeit (BIA), „ein Fachdienst, der sich um die Integration in Arbeit kümmert, auch mit dem Ziel, Menschen mit Handicap in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermitteln“, erklärt Dreyer, der weiter berichtet, dass dieser große Schritt seit 2011 in 45 Fällen gelungen sei. Dreyer: „Damit gehören wir im Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu den führenden Einrichtungen.“

Die Zweigwerkstatt Marienburg besteht neben dem Standort „Am Wasserturm“ unverändert fort.