„Nein, es gab und gibt keine Absprachen“

Herr Öhmann, wie ist die Position der Stadt zum Bauvorhaben Bense und zu den Vorwürfen der Nachbarn?

Öhmann: Die Entscheidung über das geplante Bauvorhaben ist von uns im Rathaus fachlich sehr intensiv geprüft und diskutiert worden. Ich stelle fest, dass die Baugenehmigung nicht rechtswidrig ist. Das haben uns jetzt auch die eingeschalteten Fachanwälte bestätigt. Die Vorwürfe, die öffentlich erhoben wurden – egal ob die Unterstellung, dabei sei ein „Deal“ gemacht worden oder es handele sich um „frechen Dilettantismus“ – weise ich strikt zurück. Unsere Baugenehmigungsbehörde hat sich bei dieser – zugegeben schwierigen Entscheidung – korrekt und professionell verhalten.

Warum sind die Anlieger nicht vorab zum Bauvorhaben befragt oder zumindest informiert worden, auch wenn das vom Gesetz her nicht zwingend erforderlich ist? Wäre das für eine bürgerfreundliche Verwaltung nicht zwingend gewesen?

Öhmann: Die Landesbauordnung regelt, wann die Eigentümer angrenzender Grundstücke durch die Baugenehmigungsbehörde zu benachrichtigen sind. Das ist dann der Fall, wenn Abweichungen oder Befreiungen erteilt werden, die öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berühren, z.B. wenn ein Bauvorhaben ausreichende Grenzabstände nicht einhält. Das ist hier nicht der Fall. Die Baugenehmigung enthält keine Befreiungen oder Abweichungen. Ob sich Nachbarn von einem Bauvorhaben betroffen fühlen oder fühlen könnten, kann nicht maßgebend sein. Würden wir Anlieger in einem Baugenehmigungsverfahren befragen oder beteiligen, würden wir Hoffnung auf eine Mitwirkungsmöglichkeit machen, die es gar nicht gibt.

Am Ende sind hier aber wohl mit der Genehmigung nach § 34 BauGB die Bauherren-Interessen über die der anderen Bewohner in dem Gebiet gestellt worden. Warum?

Öhmann: Bei einer Baugenehmigung nach § 34 BauGB handelt es sich um eine „gebundene Entscheidung“, die sich ausschließlich an den gesetzlichen Regelungen ausrichtet. Dabei sind die Tatsachen vor Ort zu ermitteln. Wenn die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind, ist die Genehmigung zu erteilen. Darauf hat der Antragsteller einen einklagbaren Anspruch. Das ist auch Ausdruck der Eigentumsgarantie nach Art. 14 Grundgesetz. Damit wird deutlich: Eine Interessensabwägung kann nicht stattfinden.

Die Beschwerdeführer vermuten einen „Deal“ zwischen der Stadt und dem Bauherrn wegen der Nutzung der Hallen auf dem Gelände für die Feuerwehr. Hat es in diesem Zusammenhang Absprachen gegeben?

Öhmann: Nein, es gab und gibt keine solchen Absprachen. Die Bauabteilung prüft und entscheidet über einen Bauantrag, da sind nur die tatsächlichen und rechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen maßgeblich. Für einen sogenannten „Deal“ gibt es überhaupt keinen Spielraum und darf es auch nicht geben. Es besteht auch tatsächlich kein Zusammenhang mit einem Mietvertrag für Fahrzeughallen.

Der Kreis als Fachaufsicht teilt teilweise die Kritik der Anlieger an der Baugenehmigung durch die Stadt. Welche Konsequenzen zieht die Stadt daraus?

Öhmann: Wir haben das mit dem Kreis intensiv besprochen, haben den Fall selbst nochmal genauestens überprüft und zudem ein namhaftes Fachanwaltsbüro um Überprüfung gebeten. Das Ergebnis liegt nun vor: Abschließend kann ich nur feststellen, dass die Baugenehmigung zurecht erteilt wurde und erteilt werden musste. Es ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass es bei solch einem komplexen Vorgang unterschiedliche Auffassungen gibt, genehmigende Behörde ist aber die Stadt Coesfeld.

Anlieger und auch einige Ratspolitiker fordern die Rücknahme der Baugenehmigung, hilfsweise einen Baustopp. Dafür haben Sie dann kein Verständnis. Oder?

Öhmann: Ich kann verstehen, dass in einzelnen Fällen ein Bauvorhaben Verunsicherung hervorrufen kann und die komplexe rechtliche Situation schwer zu verstehen ist. Aber: An der Borkener Straße, in diesem so unterschiedlich und heterogen strukturierten Mischgebiet, ist der Rahmen für Neubauten ein ganz anderer als in einem einheitlich strukturierten Wohngebiet. Ich muss hier als Anwohner mit viel größeren Veränderungen auf dem Nachbargrundstück rechnen. Und da bitte ich auch um Verständnis: Für die Einschätzung der Rechtslage ist eine vertiefte Kenntnis des Baurechts notwendig. Die Rücknahme der Baugenehmigung oder ein Baustopp kommen nur in Betracht, wenn die Genehmigung rechtswidrig wäre – und das ist sie nicht.

Die Frage nach Schadensersatz stellt sich für Sie also auch nicht. Und da gibt es auch kein Risiko?

Öhmann: Ein Schaden ist nicht entstanden. Er würde nur entstehen, wenn die Baugenehmigung a) rechtswidrig wäre und dann b) unter Anwendung der Kriterien des § 48 VwVfG tatsächlich zurückgenommen würde.

Die Ratspolitiker wollen nach den bisherigen Äußerungen wohl mehrheitlich nicht für die Stadt „die Kastanien aus dem Feuer holen“, in dem mit einem Bebauungsplan rechtlich Klarheit geschaffen wird. Wie wollen Sie sie noch überzeugen?

Öhmann: Ratsmitglieder sollen keine Kastanien aus dem Feuer holen. Ein Bebauungsplan soll zukünftig für Klarheit bezüglich der Bebaubarkeit sorgen. Durch einen Bebauungsplan wird eindeutig und für alle Beteiligten geregelt, wie die Entscheidung bei zukünftigen Bauanträgen in diesem Mischgebiet aussieht. Dadurch wollen wir verhindern, dass wir noch einmal in derartige schwierige Entscheidungsprozesse nach § 34 BauGB kommen. Damit soll die Anregung des Kreises aufgenommen werden. Das steht auch im Interesse der dortigen Grundeigentümer, die vergleichbare Baumöglichkeiten haben.

Wer ist Ihrer Ansicht nach verantwortlich für die wohl ohne Zweifel schwierige Situation, in die die Stadt im vorliegenden Fall geraten ist?

Öhmann: Die rechtlich schwierige und komplexe Beurteilung nach § 34 BauGB beinhaltet immer das Risiko, dass es bezüglich der getroffenen Entscheidung unterschiedliche Auffassungen gibt. Das zeigt die Vielzahl von Prozessen zu erteilten oder versagten Baugenehmigungen vor den Verwaltungsgerichten. Dieses Risiko lässt sich leider auch bei sorgfältiger Bearbeitung der Bauanträge nie völlig ausschließen. Es ist im Übrigen völlig unrealistisch, für alle Bereiche der Stadt Bebauungspläne aufzustellen.

Mit welchen Lösungsvorschlägen wird die Verwaltung in die nächsten entscheidenden Sitzungen gehen?

Öhmann: Die Verwaltung wird die Rechtslage in den Sitzungsvorlagen umfassend darstellen. Die Vorlagen für den Planungsausschuss und den Hauptausschuss in der nächsten Woche sind noch in Bearbeitung. Es geht aber definitiv nicht um das derzeit öffentlich diskutierte Bauvorhaben. Das kann aufgrund einer rechtskräftigen Baugenehmigung so erstellt werden. Die Frage ist, inwieweit man für die Nachbarschaft durch Bebauungsplanung Klarheit schaffen möchte. Ich halte das weiter für sinnvoll, um künftige Fragen ähnlicher Art zu vermeiden.