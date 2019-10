„Einfach machen“, ruft Jürgens, der seit 25 Jahren im Dienst der Kirche steht, seinem Publikum zu, das sich zum Teil erstaunt zeigt, mit welcher Offenheit er erzählt, warum er findet, dass sich die Kirche durch ihre Hierarchie selbst lähmt. „Ich verstehe mich als Verkünder einer Botschaft – und nicht als Vertreter einer klerikalen Institution“, sagt der Geistliche. Und nicht nur dafür erhält der 51-jährige gebürtige Emsländer immer wieder begeisterten Zwischenapplaus. „Ich begebe mich kirchenpolitisch aufs Glatteis“, räumt der Pfarrer ein, aber die Sache Jesu sei es ihm wert.

Gleichzeitig macht Stefan Jürgens deutlich, dass er allen Getauften Mut machen möchte, in der Kirche zu bleiben. „Ich bin ein Jesus-Freak. In der Freundschaft mit Jesus genießt man tiefe Freiheit. Die Welt braucht weniger Kirche und mehr Jesus“, sagt der Pfarrer, der nach dreijährigem Wirken in Heilig Kreuz in Münster am ersten Advent als neuer leitender Pfarrer in St. Mariä Himmelfahrt in Ahaus eingeführt wird.

Aus dem Publikum melden sich Frauen, die persönliche Erfahrungen in ihren Pfarrgemeinden schildern. Eine davon fragt sich, warum Frauen nicht predigen dürfen. Eine andere fühlt sich als sogenannter Laie in der Katechese nicht genügend berücksichtigt. Stefan Jürgens ermuntert sie, sich als Getaufte nicht davon abbringen zu lassen, eine Strukturreform und gleichzeitig eine Glaubenserneuerung voranzubringen. „Die Kirche gehört uns allen“, ruft er seinem Publikum zu.

In seinem Buch hat sich Stefan Jürgens alles von der Seele geschrieben. „Nicht, um zu zerstören, sondern um aufzubauen“, wie er selbst sagt.

Auch in drei eingestreuten Liedern, bei denen sich Jürgens selbst auf dem Klavier begleitet, wird deutlich, dass er nicht in der Kritikphase verharrt. In den Versen – an die Kirche gerichtet – heißt es: „Früher warst du voller Leben, altes Haus. Spürst du den Wind, mit dem alles von vorne beginnt? Ich bin bei dir, gib ja nicht auf.“ Diesen Appell richtet er an diesem Abend auch an diejenigen Teilnehmer, die sich dafür einsetzen, dass auch Frauen die Priesterweihe empfangen können.

„Wir sind heute Christen durch Einsicht und Entscheidung“, sagt Jürgens und fügt hinzu: „Wir müssen Anlässe schaffen.“ So habe es in Stadtlohn eine sehr gute Beteiligung an Segensfeiern für werdende Eltern gegeben. „Die Kirche darf den Blick auf die Menschen nicht verlieren“, mahnt Jürgens.

Macht und Angst innerhalb der Kirche müssten überwunden werden. „Wer mit Vertrauen aufbricht, entdeckt das Neue.“ Mit diesen Worten und der Frage „Mit welchem Kirchenschiff stechen wir in See – mit der Arche Noah, der Titanic oder der Santa Maria von Christoph Kolumbus?“, entlässt der Autor sein Publikum in die Nacht.

Doris Krug, Vorsitzende des Kreisbildungswerks, bedankt sich bei Stefan Jürgens im Namen des gesamten Publikums für seine Offenheit und ruft den Teilnehmern der Lesung zu: „Wir alle haben es in der Hand, etwas zu bewegen.“