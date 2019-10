Schützenfest-Tradition soll trotz neuer Kita erhalten bleiben

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Versammlung im Pfarrheim der Anna-Katharina-Gemeinde waren die Personalentscheidungen. Dabei wurde Ralf Fischer wieder als 1. Vorsitzender einstimmig in seinem Amt bestätigt. Auch alle anderen bewährten Kräfte wurden von den Anwesenden wiedergewählt. Brigitte Worms ist für die nächsten zwei Jahre als 1. Schatzmeisterin tätig. Im Organisationausschuss vom Vorstand standen auch einige Wiederwahlen an. Dirk Schöttler, Nico Schroer und Jörg Hullerum nahmen die Wahl der Versammelten dankend an. Als neuer Jugendvertreter wurde Fabian Rabbe bestätigt.

Der Rückblick von Ralf Fischer auf das diesjährige Schützenfest fiel sehr positiv aus. Es wurde bei einer sehr guten Beteiligung ein rundum harmonisches und stimmungsvolles Schützenfest gefeiert.