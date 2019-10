Rund 40 Bürger waren gekommen, um die Habseligkeiten im Mittelmeer ertrunkener Flüchtlinge, die der italienische Fotograf Mattia Balsamini sorgsam dokumentiert hatte, zu sehen. „Es sind sprechende Fotos“, führte Schulte-Roling ein. Da sind kleine Säckchen mit Heimaterde zu sehen, die einige in der Tasche hatten. Die Fotos erzählen von den Hoffnungen, mit denen die Menschen in das Schiff, die Barca Nostra, gestiegen sind. „Es sind Menschen wie wir“, machte der Vorsitzende der Flüchtlings-Initiative deutlich. Das, was sie hinterlassen haben, interpretierte er als „Zuruf an uns, irgendwie auch in Bewegung zu kommen“. Diese Bewegung war bei der Vernissage schon spürbar. Betroffen betrachteten die Besucher die auf weißen Fahnen gedruckten Fotos, lauschten passender Musik dazu vom „Pethoral-Trio“ – und kamen ins Gespräch. Auch über die Perspektiven Europas.

„Unsere Hoffnung ist, dass dieses Paradies offen bleibt“, brachte es Schulte-Roling auf den Punkt. Er lud zu einer Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung ein. Am 9. November hält Markus Berger, Besatzungsmitglied des Rettungsschiffes Sea Watch, dort um 17.30 Uhr einen Vortrag.

7 Die Ausstellung ist noch bis zum 24. 11. zu sehen – täglich von 10 bis 18 Uhr.