„BuschwindRöschen Getuschel“

Das Besondere an dem Kalender sind einerseits die faszinierenden Aufnahmen der Blüten, die mal reinweiß, mal weißbläulich daherkommen, mal geschlossen und mal weit geöffnet sind – andererseits sind es aber auch kleine Gedichte, die jedem der zwölf Monats-Motive beigestellt sind. Die stammen aus der Feder von Bettine Reichelt, einer evangelischen Pfarrerin und Poetin aus Leipzig. Über einen anderen Kalender, der ihr geschenkt wurde, hatte Vogt von der Lyrikerin erfahren. „Das waren total schöne Texte“, erinnert sich Vogt. Ob sie auch zu ihren Buschwindröschen so berührende Worte finden könnte? fragte sich die „Blütenflüsterin“, schickte Fotos und rief einfach mal an. „Machen wir!“ sagte Reichelt, die 2014 das Label „Poesie und Fotografie“ als Plattform für ein künstlerisches Zusammenspiel von Feder und Kamera mitgegründet hatte, spontan zu.

Sie hat sich in die Aufnahmen hinein gefühlt und Worte gefunden, die beim Betrachter und Leser Verknüpfungen mit dem eigenen Leben ermöglichen. Kostprobe gefällig? „Für dich leuchte ich / heute / mein Lächeln / dir / im ersten Frühlingslicht“ heißt es im März zu einer Blüte, die im Sonnenlicht wie ein Scheinwerfer zu strahlen scheint. Wunderbar! Und immer wieder auch Trost spendende Worte wie im April: „Hat die Wilde Jagd / Wunde um Wunde / geschlagen / Das Herz blankgescheuert / Und doch / Das Grün“, heißt es zu einer abgeknickten Blüte. Zuversichtlich! Hoffnungsvoll!

Die Zusammenarbeit der beiden Wort- und Kamera-Akrobatinnen war ungeheuer fruchtbringend – und so wäre es schade gewesen, wenn nur der Kalender in einer Erstauflage von 250 Exemplaren, die man übrigens ab Samstag bei ihr (Wahrkamp 15), im Blumenhaus Brambrink und im Buchladen Heuermann erwerben kann, dabei heraus gekommen wäre. Nein, die beiden haben – mit weiteren Aufnahmen, auch noch ein Ausstellungsprojekt daraus gemacht, das Ost und West verbindet. Reichelt zeigt die Fotos und ihre Texte im Caritas-Haus in Leipzig. Und Vogt eröffnet am kommenden Freitag (1. 11.) um 14.30 Uhr eine weitere Schau voll Fotografie und Poesie in der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle am Overbergplatz 4 in Dülmen. Alle Interessierten sind zur Vernissage eingeladen. Um 15 Uhr ist eine Lesung vorgesehen. Die Bilder und Gedichte hängen bis zum Jahresende in der Beratungsstelle. Sie sind zu den Sekretariatsöffnungszeiten zu sehen.