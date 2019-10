63-Jähriger mit Hubschrauber in Klinik

Coesfeld. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Coesfeld ist am Dienstag gegen 13.10 Uhr bei einem Unfall in der Coesfelder Bauerschaft Sirksfeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, landete sein Wagen nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 33-jährigen Sendeners im Graben. Der hatte ihm auf einer Kreuzung in der Nähe der alten Schule die Vorfahrt genommen. Der Coesfelder wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Von Allgemeine Zeitung