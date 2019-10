Zehn Stolpersteine werden verlegt

Coesfeld (ds). Statt der bisher geplanten sieben sollen am 28. Januar 2020 gleich zehn Stolpersteine für in der Nazi-Zeit verfolgte und ermordete Coesfelder jüdischen Glaubens verlegt werden. Erinnert werden soll nun auch noch an Hildegard, Gerta und Albert Cohen, Töchter und Ehemann von Ida Cohen in der Mühlenstraße 5, teilte die Initiative mit. „Denn im Laufe der Recherche hat sich herausgestellt, dass beide Töchter noch bis zu ihrer Flucht nach England im Juni 1939 immer wieder im Elternhaus in Coesfeld gelebt haben. Ursprünglich waren wir davon ausgegangen, dass sie Coesfeld schon lange vor der Deportation ihrer Mutter Ida verlassen und in einer anderen Stadt eine „letzte freiwillig gewählte Wohnadresse“ gehabt hätten. Dem war aber nicht so, so dass auch sie vor der ehemaligen Anschrift ihres Elternhauses je einen Stolperstein bekommen sollen“, erläutert Wolfgang Jung von der Initiative.

Von Detlef Scherle