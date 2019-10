Aktiv für Coesfeld will 30-Prozent-Quote

Coesfeld (ds). Mit mehreren Anträgen an den Stadtrat will die Fraktion Aktiv für Coesfeld/Familie Impulse setzen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Die Verwaltung soll zum einen prüfen, ob Nichtwohngebäude wie Supermärkte aufgestockt werden könnten, um Wohnraum zu schaffen. Zum anderen soll in Neubaugebieten künftig 30 % der Fläche für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Werden städtische Grundstücke veräußert, sollen darauf bei mehr als 20 Wohneinheiten auch zu 30 % öffentlich geförderte Mietwohnungen entstehen. Ab sechs Wohneinheiten soll, auch wenn es keinen Bebauungsplan gibt, eine Quote von 30 % festgeschrieben werden. Hintergrund ist, dass in den vergangenen Jahren 30 % der Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung gefallen sind und nur zum Teil ersetzt wurden.

Von Detlef Scherle