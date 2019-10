„Zum friedlichen Zusammenlebenbeitragen“

Coesfeld. Neben dem Türkisch-Islamischen Kulturverein bekommt Coesfeld nun einen weiteren Islamischen Kulturverein. Zehn schon länger in der Kreisstadt lebende Muslime, die aus dem arabischen Raum und einigen anderen Ländern stammen und bisher teils an den Freitagsgebeten des Türkisch-Islamischen Kulturvereins teilnahmen, haben ihn gegründet. Zum ersten Vorsitzenden wurde Mohammed Khail gewählt. Der 25-jährige Medizin-Student, der demnächst sein „Praktisches Jahr“ absolviert, war vor 15 Jahren mit den Eltern aus Palästina nach Deutschland gekommen. „Deutschland ist meine Heimat geworden“, erzählt er. Sein Vater, der als zweiter Vorsitzender agiert, praktiziert als Kinderarzt in Gescher. Khail betont, dass es beim Islamischen Kulturverein Coesfeld (IKC) keinen Dachverband, Sponsoren oder Initiator aus dem Ausland gebe, sondern die Idee zur Gründung in Coesfeld entstanden sei. „Wir werden uns auch selbst finanzieren – mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden“, unterstreicht er die Unabhängigkeit. Ein Anlass für die Gründung sei, dass die nichttürkischen muslimischen Kinder und Jugendlichen in Coesfeld bislang „in der Religion und Kultur nicht gefördert und weitergebildet werden“, berichtet er im Gespräch mit der AZ. Es gebe ja keinen islamischen Religionsunterricht und Arabischunterricht an den hiesigen Schulen. „Aber auch wir Erwachsene sehnen uns nach mehr Wissen über unsere Religion, die uns zu besseren Menschen macht“, ergänzt er. Sie seien dankbar für die bisherige Gastfreundschaft des türkischen Vereins – aber dort habe es eben auch Sprachbarrieren gegeben. Im neuen Verein soll die verbindende Sprache Deutsch sein – neben Arabisch als Sprache des Koran. Die meisten bisherigen Mitglieder haben auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Gründer laden Interessierte unabhängig vom Pass ein, mit ihnen zu beten und sich weiter zu bilden. Vieles schwebt ihnen neben dem Freitagsgebet als Angebot vor: Deutschunterricht für Migranten, Arabisch-Unterricht, Hausaufgabenhilfe und Nähkurse. Khail: „Wir möchten für unsere Jugend Rückzugsort, Stützpfeiler und Förderer sein.“

Von Detlef Scherle