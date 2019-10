Coesfeld (mr). Hoch schlugen die Wellen bei der Beratung über das dreigeschossige Bauprojekt an der Borkener Straße am Mittwochabend in in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen. Auch mehrere Nachbarn, die sich vehement gegen das Gebäude ausgesprochen haben, verfolgten die Sitzung mit großem Interesse.

Von Manuela Reher