Indischer Film „Once Again“ im Cinema

Schon seit zehn Jahren unterstützen Cinema-Betreiber Karl Hövel (l.) und Michael Kaup vom Kommunalen Kino die Coesfelderin Annelie Fabry bei ihren Indien-Projekten. Am Dienstag, 12. November (19.30 Uhr), und am Sonntag, 17. November (11 Uhr), ist es wieder soweit. Dann läuft in Sondervorstellungen der Film „Once Again – Eine Liebe in Mumbai“ im Cinema Coesfeld. Es geht darin um eine eigentlich unmögliche Liebe. Der Eintritt beträgt nur 5,50 Euro. Im Anschluss wird aber für Fabrys nachhaltige Entwicklungshilfe-Projekte auf dem Subkontinent um eine Spende gebeten. Foto: ds

Von Allgemeine Zeitung