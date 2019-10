„Mein Leben ist voller Musik“

Was hat Ihnen an der Stadt und an Ihrem Gastgeber, der evangelischen Kirchengemeinde, so gut gefallen, dass Sie zugesagt haben, als Sie für einen weiteren Auftritt angefragt wurden?

Judy Bailey: Wir haben uns bei unserem ersten Konzert in Coesfeld sehr wohlgefühlt. Die Veranstaltung war sehr gut und liebevoll organisiert. In der Kirche herrschte eine tolle Atmosphäre, das Publikum war offen und enthusiastisch. Viele gute Gründe, um wiederzukommen. Wir freuen uns auf Coesfeld und versprechen, dass die Zuhörer einen ganz anderen Abend erleben werden als im vergangenen Jahr.

Dieses Mal stehen Sie nicht mit Band, sondern mit Ihrem Mann Patrick Depuhl und dem Programm „Lifesong . Das Leben schreibt die besten Lieder“ auf der Bühne. Worauf darf sich das Coesfelder Publikum freuen?

Judy Bailey: Auf Geschichten und Songs, die mitten aus dem Leben kommen, die Höhen und Tiefen thematisieren, zum Lachen bringen und zu Tränen rühren. „Lifesong“ gehört zu meinen Lieblingsprogrammen, weil es so abwechslungsreich und sehr persönlich ist. Die Instrumentierung ist sparsam. Ich begleite mich selbst auf der Gitarre, Patrick spielt Djembe. Das hat eine andere, aber nicht weniger starke Energie als das Konzert mit Band.

Ist es ein autobiografisches Programm?

Judy Bailey: Ja und nein. Wir erzählen von unserem Leben und unseren Reisen. Aber in den Texten und Liedern, die Patrick und ich im Wechsel vortragen, geht es auch um Erfahrungen und Emotionen, die alle Menschen teilen: Sehnsucht, Liebe, Angst, Trauer, Hoffnung. Das Programm zeigt: Trotz aller Unterschiede sind wir Menschen uns doch sehr ähnlich.

Wann schreibt das Leben die besseren Lieder? In den Zeiten der Krisen oder in den Zeiten der Höhenflüge?

Judy Bailey: Beides gehört zum Leben und macht das Leben aus, die Höhen und die Tiefen. Beides setzt besondere Energien frei. Beides inspiriert mich. Insofern ist es tatsächlich so, wie es der Titel sagt: Das Leben schreibt die besten Lieder.

Haben Sie einen Lieblingssong?

Judy Bailey: Oh, das kann ich nicht beantworten. Das wäre ja so, als müsste ich aus meinen Kindern mein Lieblingskind wählen. Ich habe alle Songs selbst komponiert und getextet, sie liegen mir alle am Herzen.

Welche Songs anderer Komponisten/Interpreten begleiten Sie durch Ihr Leben?

Judy Bailey: Auch da kann ich keinen speziellen benennen. Mein Leben ist voller Musik. Nicht nur mein Mann und ich lieben Musik, sondern auch unsere drei Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren, die viel und gerne laut Musik hören. Da reicht die Bandbreite von Bob Marley bis Twenty One Pilots. 0 Das Konzert, zu dem alle Interessierten willkommen sind, beginnt um 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr). Der Eintritt ist frei.