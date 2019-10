Polizei nimmt Autodiebe fest

Coesfeld. Sowohl der Porsche als auch das Wohnmobil, die in dieser Woche in Coesfeld gestohlen wurden (wir berichteten), sind wieder aufgetaucht. Die niederländische Polizei schnappte laut Mitteilung der Polizei Coesfeld am Mittwochabend im Grenzbereich bei Aalten die mutmaßlichen Autodiebe. Die Männer waren gerade dabei, den Porsche und das Fiat-Wohnmobil auf einen Sattelschlepper zu verladen, als die Beamten aufmerksam wurden und die Lage überprüften. Die beiden polnischen Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen. Ein dritter Tatverdächtiger flüchtete. Die deutsche und niederländische Polizei fahndeten nach ihm im Grenzbereich – auch mit einem Polizeihubschrauber. Die Ermittlungen dauern an. Das Wohnmobil (Fiat Ducato, Wert 43 000 Euro) war vermutlich am späten Dienstagabend an der Straße Hohes Feld in Coesfeld gestohlen worden. Den Porsche 911 Carrera 4 GTS im Wert von rund 115 000 Euro hatten die Täter am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr vom Gelände eines Coesfelder Autohandels an der Rekener Straße entwendet.

Von Allgemeine Zeitung