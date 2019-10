Kaufland nach Brand evakuiert

Coesfeld (ds). Zu einem Brand ist es heute Abend im Kaufland an der Hansestraße gekommen. Das Geschäft musste evakuiert werden - und öffnet heute auch nicht mehr. Die sofort ausgerückte Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach wenigen Minuten war es gelöscht. „Menschen sind nicht zu Schaden gekommen“, erklärte eine Polizeisprecherin gerade auf AZ-Anfrage. Der Sachschaden soll überschaubar sein. Ob Kaufland am Samstag wieder öffnen kann, ist aber noch unklar. Ebenso wie die Ursache des Feuers. „Unsere Kollegen ermitteln noch vor Ort“, so die Sprecherin.

Von Detlef Scherle