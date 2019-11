Coesfeld (ude). Details zum Brand im Kaufland-Supermarkt am Donnerstagabend und zu einer möglichen Ursache will die Polizei frühestens am Montag bekannt geben. Das sagte am Feiertag ein Sprecher auf Anfrage. Die Ermittlungen dauern an. Fest steht laut Polizei aber Folgendes:

Von Ulrike Deusch