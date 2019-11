Ruhiger Halloween-Abend

Coesfeld. Die Polizei im Kreis Coesfeld hat einen relativ ruhigen Halloween-Abend erlebt. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, gab es kreisweit rund 13 Einsätze, deren Hintergrund eine Halloween-Aktion war. Konkrete Zahlen für Coesfeld konnten nicht genannt werden. Es handelte sich bei den Einsätzen im wesentlichen um kleinere Zwischenfälle – Ruhestörung, Vandalismus, Streit mit Körperverletzung. In Billerbeck haben Jugendliche in Halloween-Kostümen versucht, einen Zigaretten-Automaten aufzubrechen. Ob der Brand Donnerstagabend im Kaufland in Coesfeld mit Halloween in Zusammenhang gebracht werden kann, ist nicht klar.

Von Allgemeine Zeitung