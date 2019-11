Zu Fuß sicher in der City unterwegs

Der Maßnahmen-Katalog ist das Ergebnis eines Fußverkehrs-Checks im Sommer dieses Jahres. Zum Hintergund: Das Umweltbundesamt will gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit bundesweit Fußverkehrsstrategien in den Städten fördern. Coesfeld nimmt als eine von bundesweit elf Modellstädten an dem Projekt teil, unterstützt vom Fachverband Fußverkehr FUSS.

Welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden sollen, darüber berät der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen in seiner Sitzung erst am Mittwoch (13. 11.), denn das Fachgremium hat die Entscheidung darüber vertagt. Dennoch kommentierte André Ulrich Kretschmer (SPD) bereits im Vorfeld, dass er das gesamte Projekt für einen wichtigen Baustein halte und die Sozialdemokarten die Entwicklung „sehr positiv“ begleiten würden. Auch Erich Prinz (Grüne) betonte, dass er bei der Ortsbegehung im Sommer viele neue Einblicke aus der Perspektive eines Fußgängers, der sich in der Innenstadt von Coesfeld bewege, gewonnen habe.

Wolfgang Kraska (FDP) regte an, auch die Gehwege ganz gezielt unter die Lupe zu nehmen. Vor allem für ältere Menschen und Passanten mit Kinderwagen seien die Bürgersteige in der City oft zu schmal. Das berge Gefahren.

Insgesamt soll mit den Maßnahmen auch die Sicherheit der Fußgänger erhöht werden. Insbesondere für die Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Loddeallee / Billerbecker Straße, die als Unfallhäufungspunkt gilt, ist eine fußgängerfreundliche Regelung der Querung vorgesehen. Die Unfallkommission arbeitet derzeit an Maßnahmen, die Situation zu verbessern, die in eine ähnliche Richtung gehen: zum Beispiel Austausch der kombinierten (Fußgänger/Radfahrer) Signalleuchten (Streuscheiben) gegen Fußgängersignalleuchten, das Markieren von Fahrradpiktogrammen in der Loddeallee in Verbindung mit einem Schutzstreifen. Die Maßnahmen zielen dahin, den Radfahrer von den Nebenanlagen (die straßenverkehrsrechtlich reine Gehwege sind) herunter zu holen und sicher auf der Fahrbahn zu führen. So kommen sich Radfahrer und Fußgänger nicht mehr in die Quere.

Auch am Walkenbrückentor sollen Radfahrer und Fußgänger in Zukunft eindeutig geführt werden. Als konkrete Maßnahme ist geplant, die seitlichen Durchgänge in beiden Richtungen als Fußweg auszuschildern, das Zeichen „Radfahrer“ auf der Fahrbahn vor dem mittleren Tor in beiden Fahrtrichtungen zu markieren.