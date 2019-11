Mit adventlicher Deko Erholungsferien finanzieren

Die unterschiedlichsten Händler haben ihre Waren an den Mann gebracht. Neben Weihnachts- und Herbstartikeln sind auch Waren wie Schmuck oder Postkarten zu finden.

„Wir verkaufen schon seit über fünf Jahren Deko aus Betonsteinen. Diese nette Kundschaft lässt uns einfach jedes Mal wiederkommen“, erklärt Händlerin Marlies Deppe. Sybila Balzer aus Lette ist gerade erst hergezogen und erzählt begeistert: „Ich habe es die Tage in der Zeitung gelesen und bin total überwältigt, was in dieser großen Halle so alles geboten wird. Man brennt förmlich darauf, herzukommen. Auch Michael Binias bestätigt: Wir werden nächstes Jahr definitiv wiederkommen.