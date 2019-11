Baustopp bei Bense vom Tisch

Coesfeld. Der Bauherr kann aufatmen. Die Mienen der Nachbarn von der Borkener Straße, die als Zuhörer an der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses teilnahmen, verdüsterten sich dagegen. Der Grund: Den von ihnen gewünschten Baustopp wird es bei dem Neubau auf dem Bense-Areal nicht geben. Das steht fest, nachdem der Haupt- und Finanzausschuss über die entsprechende Anregung der Einwohner nicht selbst entscheiden wollte, sondern diese mit großer Mehrheit von CDU und SPD „zuständigkeitshalber“ an den Bürgermeister verwies. Und der hat ja schon am Samstag vor einer Woche im AZ-Interview erklärt, dass er die erteilte Baugenehmigung für rechtens hält. „Eine Aufhebung der Baugenehmigung kann und darf es nicht geben – aus rechtlichen Gründen nicht“, legte er im Ausschuss jetzt noch mal nach. Zu einem anderen Ergebnis könne er nicht kommen, sagte er. Und das müsse er den Anliegern nun auch so mitteilen. Das heißt: Der Bauherr kann weiterbauen – auch unabhängig vom Ausgang des nun eingeleiteten Bebauungsplanverfahrens. Das hat nur noch Auswirkungen auf die künftigen Bau-Bedingungen in der Nachbarschaft.

Von Detlef Scherle