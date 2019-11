Coesfelder Filiale vor dem Aus – Termin offen

Coesfeld (ds). „Viel Glanz in der Kleinen Viehstraße 14“ hieß es noch am 21. April 2018 zur Eröffnung der neu gestalteten und modernisierten Sparda-Bank-Filiale. Gestern war die Stimmung bei den Mitarbeitern getrübt, nachdem bekannt geworden war, dass die Coesfelder Geschäftsstelle zu denen gehört, die die Sparda-Bank West im Rahmen ihrer Umstrukturierungsmaßnahmen schließen will (wir berichteten). Bei den Kunden war das auch das Top-Thema. „Die sind doch verrückt, wo sie alles neu gemacht haben, nun zu schließen“, meinte eine ältere Dame. Und: „Wo können wir dann unser Geld ziehen? Bleiben wenigstens die Automaten?“, wollte ein Mann wissen. Fragen über Fragen, mit denen die Mitarbeiter am Tag 1 nach der Bekanntgabe konfrontiert wurden. Viele konnten sie selbst noch nicht beantworten. Und auch in der Pressestelle der Sparda-Bank West in Düsseldorf hielt man sich gestern auf Nachfrage bedeckt. Es sei „richtig, dass die Filiale in Coesfeld voraussichtlich von der strukturellen Neuausrichtung betroffen ist“, sagte Sprecher Marc-Andre Pahl unserer Zeitung. „Das ist der Planungsstatus, den wir in den nächsten Monaten konkretisieren“, teilte er mit. Einen Schließungstermin für die Filiale in Coesfeld gibt es noch nicht. Nichts konnte er auch dazu sagen, ob es nach der Filialschließung weiterhin wenigstens Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker der Sparda-Bank West für die Kunden in Coesfeld geben wird. Die Kunden und die Medien würden über die laufende Entwicklung in Kenntnis gesetzt, versprach er.

Von Detlef Scherle