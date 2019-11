Optiker verschwindet hinter Käsewagen

Aus Stadtmarketing-Sicht kann er das auch nicht verstehen. „Von uns inhabergeführten Geschäften wird erwartet, dass wir an Sonntagen wie zum Ursula-Markt öffnen – und dann stellt man uns die Schaufenster zu.“

Schon mehrfach ist er bei der Stadt vorstellig geworden – doch seit der Samstagsmarkt wegen der Dauerbaustelle in der Letter Straße verlegt wurde, haben die Probleme sogar noch zugenommen. Jetzt steht jeden Samstag, für ihn auch einer der wichtigsten Verkaufstage, ein Käsewagen vor seinem Schaufenster. So dicht, dass Kunden, die seine Auslagen anschauen wollen, kaum daran vorbei kommen. Und wenn er selbst mal eine Aktion vor dem Laden machen wolle, dann müsse er einen Antrag stellen. Mehrfach habe er seinen eigenen Aktionstag schon verschieben müssen – wegen des Citylaufs und der Märkte. Bei den vielen Leerständen in der Stadt versteht er nicht, warum Stände nicht vor unbelegten Lokalen aufgebaut werden. Der Samstagsmarkt könnte während der Baumaßnahme auch auf den Marktplatz umziehen, schlägt er vor. Es gäbe Lösungen – aber der Wille fehle da wohl.

Das sieht man bei der Stadt anders. Für den Samstagsmarkt habe der Stadtmarketingverein das nun so geregelt, dass der Käse-Wagen einen Meter seitlich versetzt werde, berichtet Bürgermeister Heinz Öhmann in der Sitzung des Hauptausschusses, wo die Beschwerde von Schoppmann auf den Tisch kommt. Der Imbisswagen habe einen komplett neuen Standort zugewiesen bekommen, wodurch die Geruchsbelästigung entfalle. Nur an den anderen Terminen (Ursula und vor Weihnachten) bleibe es bei der bisherigen Regelung – mit Crêpes-Wagen. Aber das sei „weniger belastend“. „Wir haben eine Verbesserung der Situation geschaffen“, hebt er hervor. „Ich kann den Herrn Schoppe gut verstehen“, meint nichtsdestotrotz Günter Hallay (Pro Coesfeld). Er fragt, warum die Wagen denn nicht anders positioniert werden können. „Den Grundkonflikt können wir nicht lösen“, so Öhmann. „Den haben wir immer.“ Auch er habe Verständnis für die Geschäftsleute. Aber es gebe auch noch anderes zu beachten – unter anderem die freie Feuerwehrzufahrt. Entspannen wird sich die Situation seiner Ansicht nach auch, wenn die Baustelle weg ist. Dann zieht der Samstagsmarkt wieder ganz zurück in die Letter Straße.

Schoppe stellt der „Kompromiss“ indes nicht zufrieden. Das Feuerwehr-Thema hält er für vorgeschoben. Er erwägt nun, ein Fachanwaltsbüro zu beauftragen, gegen das Zustellen seines Lokals vorzugehen.