Zur Ausstellungseröffnung wird Dr. Sabine Kittel Mittwoch um 19 Uhr einen Vortrag halten zum Thema „Die DDR war Vergangenheit – und wie ging es weiter?“. Sie stellt dabei Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern vor, die im Rahmen eines Forschungsprojektes zur DDR-Vergangenheit geführt wurden. Das teilt die Stadt Coesfeld in ihrer Ankündigung mit.

Kittel thematisiert die unterschiedliche Wahrnehmung der Ereignisse vor 30 Jahren und auch die große Unsicherheit in weiten Teilen der Bevölkerung. Denn für die damaligen DDR-Bürger stand damals alles kopf. Die vertraute Heimat war weg – und was würde kommen? Der Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Anschluss daran zeigt die VHS bis zum 29. November die Ausstellung „Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“. Diese Poster-Ausstellung wirft Schlaglichter auf die Jahre 1989/90. Sie erinnert an den Protest gegen die Fälschung der DDR-Kommunalwahlen, an die Fluchtbewegung im Sommer und die Massenproteste im Herbst, die die SED-Diktatur in die Knie zwangen. Sie berichtet von der Selbstdemokratisierung der DDR, der deutsch-deutschen Solidarität und den außenpolitischen Weichenstellungen bis zur Wiedererlangung der Deutschen Einheit. Auf 20 Postern werden über 100 zeithistorische Fotos und Dokumente präsentiert. QR-Codes verlinken zu 18 Videointerviews mit Akteuren der Friedlichen Revolution, die auf der Webseite https://zeitzeugen-portal.de zu finden sind.