Kinder geben doppelte Brandstiftung zu

Coesfeld. Zwei Kinder sind nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis der Polizei die mutmaßlichen Täter, die an Halloween (31. Oktober) im Kaufland an der Hansestraße Küchenrollen in einem Regal anzündeten und am 3. September im Bereich Maria Frieden einen Müllcontainer in Brand steckten. In der Drogerie-Abteilung im Supermarkt entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen einen fünfstelligen Euro-Bereich überschreiten dürfte. Zahlreiche Artikel mussten ausgetauscht werden, weil sie entweder direkt durch das Feuer beschädigt oder durch die Rußentwicklung verschmutzt worden waren. Noch Tage später hatten die Kaufland-Mitarbeiter mit der Säuberung zu tun. Zum Glück konnte das Feuer so schnell gelöscht werden, dass die automatische Sprinkleranlage nicht mehr anspring. Wäre im Laden alles nass geworden, wäre der Schaden wohl noch weit höher gewesen.

Von Detlef Scherle