Falschparker versperren Nacht-Bussen den Weg

COESFELD. Die Sporthallen am Schulzentrum sind besonders am Wochenende Ziel vieler Sportfans: Turniere, Wettkämpfe und andere Großveranstaltungen ziehen oft auch zahlreiche Zuschauer an. „Ärgerlicher Nebeneffekt dabei ist, dass parkende Autos leider immer wieder auch die Busspur direkt vor den Hallen blockieren“, informiert Hubertus Brüggemann vom Fachbereich Ordnung und Soziales: „Dabei wird die Busspur auch am Wochenende und nachts noch dringend gebraucht, denn am Schulzentrum sind die Haltestellen für die Nachtbusse.“

Von Allgemeine Zeitung