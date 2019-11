Judy Bailey morgen in Ev. Kirche

Coesfeld. Mit ihrem Programm „Lifesong“ gastiert Judy Bailey, eine der weltweit bekanntesten christlichen Popmusikerinnen, an diesem Sonntag um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche am Markt. Alle Interessierten sind eingeladen, den Abend mit ihr und ihrem Mann Patrick Depuhl zu erleben, der ein dichter Dialog aus Musik und Sprache, durch Höhenflüge und Krisen, aus Wunderbarem und allzu Menschlichem ist. Einlass: ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.

Von Allgemeine Zeitung