Halco meldet Insolvenz an

Coesfeld (sg/ds). Das Arbeitsgericht Bocholt hat gestern doch noch nicht über 70 Kündigungsschutzklagen von Mitarbeitern des Coesfelder Halco-Werks entschieden. Wie Sprecherin Miriam Wanko auf Nachfrage erklärte, sei der Verkündigungstermin in Coesfeld „aus prozessualen Gründen“ aufgehoben worden. Der neue Termin ist noch unklar. Insgesamt, berichtete sie, seien in der ersten Instanz noch 100 Kündigungsschutzsachen anhängig. Deren Abwicklung wird bis in den Dezember hinein dauern. Die Arbeitnehmer hoffen, dass alle so entschieden werden wie die ersten 30 – zugunsten der Mitarbeiter. In den bisher entschiedenen Fällen erklärte das Gericht die Kündigungen vom 1. Januar 2019 für unwirksam, weil Betriebsratsrechte missachtet worden seien. Das Unternehmen reagierte prompt – und schickte (wie berichtet) neue Kündigungen heraus. Außerdem will es in Revision gehen.

Von Allgemeine Zeitung